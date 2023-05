Steyr-Traktoren-Mutter CNH mit Rekordumsatz im ersten Quartal

Die Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial hat im ersten Quartal 2023 ein Umsatz von 5,3 Mrd. Dollar (4,6 Mrd. Euro) verzeichnet. Das entspricht einem Wachstum von 15 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022. Damit stellte das Unternehmen ein neues Rekordergebnis auf. Der Nettogewinn lag bei 486 Mio. Dollar.

Der Konzern aktualisierte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023. Gerechnet wird mit einem Umsatzanstieg zwischen 8 und 11 Prozent gegenüber 2022 aufgrund der starken Nachfrage nach Reihenkulturen in Nordamerika, anhaltender Preisstärke und eines soliden Auftragsbestands.

CNH Industrial ist nach der Abspaltung der Tochter Iveco im Jänner 2022 in Mailand und an der Wall Street börsennotiert und will sich nun auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren. Steyr Traktoren beschäftigt in seinem Standort in Sankt Valentin rund 500 Mitarbeiter.

"Die Nachfrage nach großen Landmaschinen ist nach wie vor stabil, daher erhöhen wir die Produktion um den Kundenbedarf zu decken. Unsere Bauleistung entwickelt sich gut, insbesondere in Nordamerika, wo der Auftragsbestand das weitere Wachstum unterstützt", kommentierte CEO Scott W. Wine.