Steyr-Traktoren-Mutter CNH mit Rekordumsatz im 3. Quartal

Die Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial hat im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 5.881 Mio. Dollar (5.267 Mio. Euro) gemeldet. Dies entspricht einem Plus von 23,9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 und ist ein Rekordhoch. Der Nettogewinn lag bei 559 Mio. Dollar, was einem Plus von 99 Mio. Dollar entspricht. Der EBIT betrug 670 Mio. Dollar und stieg um 250 Mio. Dollar gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Im Segment Landwirtschaft stiegen die Nettoumsatzerlöse um 26 Prozent, was auf Preiserhöhungen und einen verbesserten Produktmix zurückzuführen ist. Das Segment verzeichnete zudem eine Rekord-EBIT-Marge von 14,8 Prozent.

Im Bausegment stiegen die Umsatzerlöse um 16 Prozent, was auf Preiserhöhungen und den Erwerb des italienischen Metallbauunternehmens Sampierana im Dezember 2021 zurückzuführen ist. Im Segment Finanzdienstleistungen stiegen die Umsatzerlöse aufgrund höherer Absatzmengen in allen Regionen um 19 Prozent. Zu CNH gehören die Brands Case ICH und New Holland.

CNH Industrial ist nach der Abspaltung der Tochter Iveco im Jänner in Mailand und an der Wall Street börsennotiert und will sich nun auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren.

"Wir bekräftigen unser Ziel, für das Gesamtjahr einen freien Cashflow von über einer Milliarde Dollar zu erwirtschaften, indem wir die Fertigstellung und Auslieferung unserer Lagerbestände im vierten Quartal beschleunigen", kommentierte CEO Scott W. Wine.