Steyr Automotive angelt sich Großauftrag der Palfinger AG

Der Nutzfahrzeughersteller Steyr Automotive wird ab September 2023 für den Salzburger Kranproduzenten Palfinger exklusiv Mitnahmestapler für den nordamerikanischen Markt montieren. Mitnahmestapler werden am Heck eines Lkw oder zwischen den Achsen transportiert und können das Fahrzeug am Ziel ohne fremde Hilfe ent- oder beladen. Palfinger rechnet damit, in den USA, Kanada und Mexiko bis 2027 jedes Jahr rund 1.700 Stück der "Truck Mounted Forklifts" (TMF) absetzen zu können.

Für einen gesicherten Nachschub nach Nordamerika würden die vorhandenen Produktionskapazitäten aber an ihre Grenzen stoßen, teilte Palfinger am Mittwoch in einer Aussendung mit. Um die Nachfrage pünktlich und ohne Beeinträchtigung anderer Produktlinien erfüllen zu können, habe man mit einer Reihe potenzieller Fertigungspartner Kontakt aufgenommen und sei schließlich eine strategische Partnerschaft mit Steyr Automotive eingegangen, erklärte Palfinger-CEO Andreas Klauser.

Steyr Automotive wird ab Herbst die Montage aller TMF für den amerikanischen Markt übernehmen und will im Werk in Steyr mit der Produktion von sechs Mitnahmestaplern am Tag starten. Je nach Vorgabe sollen die Kapazitäten dann auf das gewünschte Maß gesteigert werden.

Nordamerika ist für Palfinger aktuell der stärkste Wachstumsmarkt. Allein 2022 steuerte die Region 23 Prozent des Konzernumsatzes von 2,2 Milliarden Euro bei. Das Unternehmen wird zugleich im ersten Halbjahr 2023 sein neues Nordamerika-Headquarter in Schaumburg, Illinois, eröffnen.