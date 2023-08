Stellenaufbau in US-Privatwirtschaft hinter Erwartung zurück

Die US-Unternehmen haben im August weniger Stellen aufgebaut als erwartet. Unter dem Strich entstanden 177.000 Jobs, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Am Freitag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, der auch Jobs im öffentlichen Dienst umfasst.

Volkswirte erwarten für August ein Stellenplus von 170.000 außerhalb der Landwirtschaft. Im Juli waren es noch 187.000. Üblicherweise genügt ein Plus von 70.000 bis 100.000 Jobs pro Monat, um die wachsende US-Bevölkerung mit Jobs zu versorgen.

Die ADP-Umfrage hatte sich in der Vergangenheit nicht immer als besonders verlässlicher Vorlaufindikator für den US-Arbeitsmarktbericht erwiesen. Sie wurde daher im vorigen Jahr in Zusammenarbeit mit dem Stanford Digital Economy Lab neu strukturiert.

Zuletzt hatten sich Abkühlungstendenzen am Jobmarkt gezeigt: Die Zahl der offenen Stellen- ein Maß für die Nachfrage nach Arbeitskräften - sank stärker als erwartet. Die Notenbank hat sich mit einer Serie von Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Damit will sie den aus der Balance geratenen Arbeitsmarkt stabilisieren, ohne jedoch die Wirtschaft abzuwürgen. Sie hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent nach oben getrieben. Wie es im September weitergeht, ist ungewiss. Laut Fed-Chef Jerome Powell ist sowohl eine Pause als auch eine Erhöhung möglich. Die Zentralbank will sich dabei von den hereinkommenden Daten leiten lassen.