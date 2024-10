Stellantis tauscht nach Gewinnwarnung Finanzchefin aus

© APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Autokonzern Stellantis trennt sich mit sofortiger Wirkung von seiner Finanzchefin Nathalie Knight. Nachfolger wird Doug Ostermann, wie das Unternehmen am späten Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Der Schritt ist Teil eines breiter angelegten Managementwechsels, mit dem Stellantis offenbar sein schwächelndes Geschäft stabilisieren und das Vertrauen von Investoren zurückgewinnen will.

von APA