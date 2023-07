Stellantis startet Produktion von Fiat 600e und Topolino

Der italienisch-französische Autobauer Stellantis hat am Dienstag die Produktion von zwei neuen Fahrzeugen der Marke Fiat angekündigt. Die Modelle Fiat 600e und Fiat Topolino werden außerhalb Italiens produziert, kündigte Olivier François, CEO von Fiat, in Turin an. Der Fiat 600e wird ab diesem Monat im polnischen Werk von Tichy produziert. Der Fiat Topolino wird zusammen mit dem Citroën Ami in Marokko hergestellt, erklärte François.

Die beiden Modelle wurden in Turin entworfen. "In zwei Jahren haben wir Fiat profitabler und globaler gemacht als je zuvor. Fiat ist zur Nummer eins unter den Stellantis-Marken geworden, was das Volumen angeht, und ist führend auf den drei wichtigsten Märkten: Italien, Brasilien und Türkei", erklärte François.

Mit den neuen Fiat-Modellen schaut der Autobauer zurück auf seine Tradition. Denn Topolino ("Mäuschen") ist ein von 1936 bis 1955 hergestellter Kleinwagen von Fiat, der in drei Versionen insgesamt 516.646-mal gebaut wurde. Alle Modelle waren mit Faltdach lieferbar. Der Fiat 600 wurde ab 1955 produziert und begründete den Erfolg der Marke in den 1950er- und 1960er-Jahren.