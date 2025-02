Stellantis baut Management um

© APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach dem unerwartet frühen Abgang von Stellantis-Chef Carlos Tavares im Dezember krempelt der internationale Autokonzern sein Management um. Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge läuft voll, sagte Verwaltungsratschef John Elkann am Montag. Vorerst hat er das Ruder mit einem Interimsvorstand selbst in die Hand genommen, während er den vakanten Top-Job in der ersten Jahreshälfte besetzen will.

von APA