Stellantis stoppt Bänder in italienischem Lieferwagen-Werk

Der italienisch-französische Autokonzern Stellantis hält Gewerkschaftern zufolge wegen Lieferproblemen in der kommenden Woche die Bänder in seinem Lieferwagen-Werk in Atessa in Italien an. Ein Vertreter der Gewerkschaft UILM sagte, die Nachschubprobleme beträfen unter anderem Teile, in denen Mikrochips verbaut seien.

Das Werk in der italienischen Region Abruzzen ist mit 5.000 Beschäftigten und einer Kapazität von jährlich mehr als 300.000 Fahrzeugen das größte Werk für Vans in Europa. Dort werden Lieferwagen für die Marken Fiat, Peugeot, Citroën und Toyota gebaut.