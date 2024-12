Steirische FPÖ und ÖVP stellen Regierungsprogramm vor

© APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach rund zwei Wochen Verhandlungen stellen FPÖ und ÖVP in der Steiermark am Dienstag ihr Regierungsteam und ihr Programm für die kommenden fünf Jahre vor. Nachdem in den Gremien beider Parteien die ausverhandelten Eckpunkte abgesegnet und auch die personellen Entscheidungen getroffen wurden, stehen die neuen Landesrätinnen und -landesräte bereits fest. Die Ressortaufteilung wird am Dienstag bekannt gegeben.

von APA