Statistik Austria: BIP im 2. Quartal um 1,1 Prozent gesunken

Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 stärker zurückgegangen als erwartet. Laut Berechnungen der Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Das sei vor allem auf die rückläufige Wirtschaftsleistung von Handel und Industrie zurückzuführen.

Das Wifo war Ende Juli lediglich von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen.

"Dennoch liegt Österreichs Wirtschaft 3,2 Prozent über dem Corona-Vorkrisenniveau", erläutert Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung. Im Vergleich zum ersten Quartal schrumpfte Österreichs Wirtschaft um 0,7 Prozent.

Die abkühlende Konjunktur trieb die Arbeitslosigkeit in Österreich indes weiter in die Höhe. Ende August 2023 waren 320.759 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das sind um 11.328 mehr als noch im Vorjahr, teilte das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1 Prozent. Ende August 2022 war sie noch bei 5,9 Prozent gelegen.