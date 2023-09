Starwood will von CA Immo Sonderdividende von 250 Mio. Euro

Der amerikanische Eigentümer Starwood, der über das Beteiligungsvehikel SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. 59 Prozent an der CA Immo AG hält, will von dem Immobilienkonzern erneut Geld sehen. Der Mehrheitsaktionär fordere die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 250 Mio. Euro, das entspreche 2,56 Euro je dividendenberechtigter Aktie, teilte CA Immo mit. Zu diesem Zweck muss auch eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden.

Der Vorstand werde nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat zeitnah eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, heißt es.

Es ist nicht das erste Mal, dass Starwood eine Sonderdividende einfordert. Die CA Immo wurde Ende 2021 wegen der außertourlichen Dividende sogar von der Ratingagentur Moodys herabgestuft, weil eine höhere Verschuldung erwartet wurde. Damals verlangte Starwood 5 Euro je Aktie, das entsprach einer Ausschüttung von über 530 Mio. Euro.