"Starship" kann auch dritten Test nicht abschließen

Das größte jemals gebaute Raketensystem hat auch einen dritten Testflug nicht wie erhofft abschließen können, aber erstmals den Weltraum erreicht. Das unbemannte "Starship" hob am Donnerstag von einem Weltraumbahnhof im US-Staat Texas ab, zeigten Livebilder des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Die obere Raketenstufe schaffte es bis ins All, wurde aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört, so die Kommentatoren des Livestreams.

von APA