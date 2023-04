Stabile Nachfrage sorgt für Umsatzplus bei Mondelez

Der Toblerone-Hersteller Mondelez International Inc hat am Donnerstag seine Jahresprognosen aufgrund der stabilen Nachfrage nach Schokolade und Keksen nach oben korrigiert. Der Konzern teilte mit, trotz seiner Preiserhöhungen seien die Einnahmen in den Schwellenländern um 21,4 Prozent und in den Industrieländern um 16 Prozent gestiegen. Mondelez geht nun von einem Wachstum des Umsatzes um 10 Prozent für 2023 aus anstatt wie bisher von 5 oder 7 Prozent.