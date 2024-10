Springer Nature hob bei Börsendebüt ab

© APA/APA/dpa/Jens Kalaene home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Wissenschaftsverlag Springer Nature hat ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Der erste Kurs der Aktien wurde am Freitag an der Frankfurter Börse mit 24 Euro festgestellt. Das sind um 6,7 Prozent mehr als der Zuteilungspreis von 22,50 Euro, der in der oberen Hälfte der von 21 bis 23,50 Euro reichenden Angebotsspanne lag. Danach stiegen die Aktien bis auf 24,66 Euro. Das Unternehmen kommt damit auf einen Börsenwert von 4,9 Mrd. Euro.

von APA