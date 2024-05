Sprengstoffverdächtiger Gegenstand in Graz entdeckt

© APA/APA/dpa/Soeren Stache home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Polizei in Graz ist Mittwochmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt: Ein verdächtiger Gegenstand, der möglicherweise Sprengstoff enthält, wurde in der Elisabethstraße an einem Auto gefunden. Entschärfungsdienst sowie Spezialfahrzeuge und Roboter wurden zum Einsatzort gerufen, teilte die Polizei mit. Auf der Elisabethstraße sowie der Leonhardstraße auf Höhe Odilieninstitut, in der Leechgasse und Rembrandtgasse wurden Sperren errichtet, so die Polizei über X (zuvor Twitter).