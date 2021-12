Sprachlern-Anbieter Babbel hat Börsengang im Blick

Der Berliner Sprachlern-Anbieter Babbel nimmt im kommenden Jahr Zukäufe wie auch eine Wiederaufnahme des Börsengangs in das Visier. "Wir schauen nach Akquisitionen im Bereich Lernmethodiken und Geschäftskunden", sagte Firmenchef Arne Schepker der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch. Das Unternehmen sei "sehr solide finanziert" und könne Übernahmen auch ohne Einnahmen aus einem Börsengang stemmen.

Den Gang auf das Parkett hatte Babbel mitten im Schuldendrama um den Baukonzern China Evergrande im September überraschend abgeblasen, hält aber an den Plänen fest. "Wir beobachten jetzt den Markt und schauen, wann sich das Zeitfenster für einen Börsengang wieder öffnet. Ob es bereits 2022 der Fall ist, weiß ich nicht. Aber wenn sich eine Möglichkeit bietet, spricht nichts dagegen", sagte Schepker. Der große Babbel-Rivale, Duolingo, hatte im Juli ein fulminantes Debüt an der Wall Street gefeiert und war mit 6,5 Milliarden Dollar bewertet worden. Die Berliner hatten eine Bewertung von bis zu 1,3 Milliarden Euro angestrebt.

Unter der Marke "Babbel" - abgeleitet vom hessischen Dialektwort für sprechen - bietet das 2007 gegründete Unternehmen auf Abo-Basis Sprachkurse, Vokabel- und Rechtschreib-Tests in 14 Sprachen sowie Podcasts an. Jüngst hat Babbel das Firmenkundengeschäft ausgebaut sowie das Produkt "Babbel Live" - Unterricht in virtuellen Klassenräumen - eingeführt, was laut Schepker den adressierbaren Markt mehr als verzehnfachte.