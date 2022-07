Spotify übertrifft Umsatzerwartungen

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify hat dank höherer Kundenzahlen seinen Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Im zweiten Quartal legte dieser um 23 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten mit 2,8 Mrd. Euro gerechnet. Ein Treiber des Anstiegs sei das Interesse an Podcasts und eine Rekordzahl an Hörern in diesem Segment, erklärte Spotify.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg insgesamt um 19 Prozent auf 433 Millionen, die der zahlenden Abonnenten um 14 Prozent. Für das folgende Quartal erwartet der Streaminganbieter insgesamt 450 Millionen monatlich aktive Nutzer.