Sportwagenbauer Porsche fuhr hohe Zuwächse ein

Der deutsche Sportwagenbauer Porsche AG hat im ersten Quartal von steigenden Verkaufszahlen und weiter hohen Preisen profitiert. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25,5 Prozent auf 10,1 Mrd. Euro. Das operative Konzernergebnis stieg in etwa um 25,4 Prozent auf 1,84 Mrd. Euro. Das mehrheitlich zum VW-Konzern gehörende Unternehmen bestätigte seine Jahresprognosen. Allerdings blieben die Märkte weltweit schwankungsanfällig.

Porsche hatte wie bereits bekannt in den drei Monaten Jänner bis März 80.767 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, ein Plus von 18 Prozent. Ein Jahr zuvor hatten Lieferkettenprobleme und die Covid-Pandemie den Verkauf gebremst.