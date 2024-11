SPÖ-Oberösterreich-Chef Lindner verlässt die Politik

© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

SPÖ Landesvorsitzender und Landesrat Michael Lindner legt alle politischen Funktionen zurück und will sich künftig ganz seiner Familie widmen. Dies bestätigte er am Samstag in einem Statement vor der Presse in Linz. Am Montag werden die Landesgremien tagen und weitere Schritte einleiten.

von APA