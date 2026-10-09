Bei mehreren Kandidaten bräuchte es laut Statut eine Befragung der Mitglieder. Entfallen kann die, wenn sich in der Bewerbungsfrist nur eine Person mit den nötigen Unterstützungserklärungen meldet, wie es zuletzt bei Andreas Babler der Fall war. Holzleitner hofft sichtlich, dass dies wieder der Fall ist: "Das Ziel geht in Richtung Einigkeit. Man möchte eine Person, hinter der sich alle versammeln."

Eine Änderung des nicht unumstrittenen Statuts ist vorerst nicht geplant. Holzleitner betonte: "Aktuell gibt das Statut uns den Handlungsrahmen vor."

Ob, wie in weiten Teilen der Partei erhofft, Finanzminister Markus Marterbauer neben dem Vizekanzleramt den Parteivorsitz übernehmen könnte, ließen die beiden geschäftsführenden Vorsitzenden notgedrungen offen. Was immer Marterbauer vorhabe, werde dieser entscheiden, sagte Kucher. Der Finanzminister befindet sich derzeit noch in Behandlung seiner Krebserkrankung und hat sich bisher nur bereit erklärt, mit Jahresbeginn zusätzlich die Funktion des Vizekanzlers zu übernehmen. Mit Lob wird er weiter überschüttet: "Er ist ein Minister, dem man das Land anvertraut", so Holzleitner. Er bringe nicht nur Expertise sondern auch Ruhe und einen gewissen Pragmatismus und enormes Verantwortungsbewusstsein mit, lobte Kucher.

Wie es mit Babler in der Regierung weiter geht, blieb ungeklärt. Sein Team werde dann von Marterbauer entschieden, wie es jeder Teamchef mache. Seine inhaltlichen Agenden wie die Reform der Medienförderung werde Babler jedenfalls zunächst weiter wahrnehmen, wurde versichert.

Einmal mehr unterstrichen wurde von dem Duo, dass sie beide in keinem Fall als dauerhafte Parteichefs zur Verfügung stünden. Gleichzeitig versicherte man sich gegenseitig volle Kooperation während der Übergangszeit. Er vertraue Holzleitner blind, sagte Kucher. Holzleitner meinte, dass sich Kärntner Schmäh und oberösterreichische Trockenheit gut ergänzten.

Wieder betonten die beiden, dass die Streitigkeiten in der Partei ein Ende haben müssten. Holzleitner bedauerte, dass man es in zehn Jahren perfektioniert habe, interne Debatten nach außen zu tragen: "Das muss aufhören." Das Spitzentreffen vom Sonntag sei aber schon auch anders gewesen, fand Kucher. Man habe gemeinsam beraten und entschieden, dass es eine Veränderung brauche: "Dieses Zusammenrücken in der SPÖ war Voraussetzung für uns, die Verantwortung für den Neustart zu übernehmen."

Ziel der Übergangsvorsitzenden ist, möglichst alle Akteure der Sozialdemokratie zur Mitarbeit zu bewegen. Kucher nannte hier neben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig etwa auch den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozl, Altkanzler Christian Kern und Medienmanager Gerhard Zeiler, der eigentlich selbst den Sprung an die Parteispitze geplant hatte. Mit ihm hat Kucher schon ein Treffen geplant.

Ohnehin will man den neuen Kurs in der Breite diskutieren. Das gehe von einer Klubklausur kommende Woche bis zu Gesprächen in den Bundesländern, kündigte Holzleitner an. Denn, wie Kucher unterstrich: "Wir sind nicht gekommen, um neue Personaldebatten zu führen sondern um sie zu beenden."

Freilich will die SPÖ auch in der Sachpolitik mit neuem Schwung loslegen. Wie Kucher betonte, werde es auch eine "inhaltliche Profilschärfung" brauchen. Dabei soll Leistung in den Mittelpunkt rücken.

Unbeeindruckt davon ist die FPÖ, die am Freitag wieder auf Neuwahlen drängte. Klubchef Herbert Kickl kündigte für die kommende Plenarwoche einen Misstrauensantrag an: "Das Experiment dieser Verlierer-Koalition auf dem Rücken unserer Republik ist krachend gescheitert und muss sofort beendet werden." VP-Klubchef Ernst Gödl warf Kickl in einer Replik mit Blick auf die gescheiterten schwarz-blauen Koalitionsverhandlungen vor, gar nicht regieren zu wollen: "Er ist am eigenen Machtrausch und an der eigenen Kompromisslosigkeit gescheitert."