Spirituosenhersteller Diageo verkauft mehr Drinks

Der weltweit größte Spirituosenkonzern Diageo profitiert von der Wiedereröffnung von Lokalen weltweit nach den Corona-Lockdowns. Der Nettoumsatz kletterte im ersten Halbjahr 2021/22 (per 31. Dezember) um knapp 16 Prozent auf acht Milliarden Pfund (rund 9,6 Mrd. Euro), wie Diageo mitteilte. Zudem stieg der Betriebsgewinn um 22,5 Prozent auf 2,7 Milliarden Pfund.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, Störungen wie die Auswirkungen von Covid-19, globale Lieferkettenbeschränkungen und steigender Kosteninflation bis zum Jahresende erfolgreich zu bewältigen", sagte Konzernchef Ivan Menezes. Es gebe einen Trend zu Premiummarken. Auch sollte der Anteil von Spirituosen am Gesamtalkoholkonsum steigen. Der Hersteller von Johnnie Walker Whisky und Tanqueray Gin rechnet mittelfristig weiterhin mit einem konstanten organischen Umsatzwachstum in einer Bandbreite von fünf bis sieben Prozent und mit einem Wachstum des organischen Betriebsergebnisses von sechs bis neun Prozent.