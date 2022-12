Spaniens Industrie produziert erneut weniger

Die Industrie in Spanien hat im Oktober erneut einen Produktionsdämpfer verzeichnet. Die Gesamtherstellung ging im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zurück, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

Die Industrieproduktion ist damit den zweiten Monat in Folge gesunken. Allerdings wurden die Daten für den Vormonat nach oben revidiert. Der Rückgang betrug demnach nur 0,1 Prozent, nachdem zuvor ein Minus von 0,3 Prozent gemeldet worden war. Im Jahresvergleich stieg die Produktion im Oktober um 2,5 Prozent und damit etwas schwächer als erwartet.

Im Detail fiel die Entwicklung durchweg schwach aus. In keiner der Unterkategorien der Industrie konnte die Produktion im Monatsvergleich zulegen. Besonders stark fiel der Dämpfer bei der Energieerzeugung aus.