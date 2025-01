Sony-Finanzchef Totoki leitet künftig Gesamtkonzern

© APA/APA/AFP/IAN MAULE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der bisherige Finanzchef von Sony wird künftig den Gesamtkonzern führen. Hiroki Totoki werde mit 1. April Kenichiro Yoshida als Vorstandsvorsitzenden ablösen, teilte der japanische Elektronik-Konzern am Mittwoch mit. Yoshida behalte allerdings seinen Posten als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Aktien von Sony stiegen daraufhin an der Börse in Tokio um knapp vier Prozent.

von APA