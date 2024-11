© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung sind am Dienstagvormittag fortgesetzt worden. Die Delegationen von ÖVP und SPÖ zeigten sich diesmal am Weg zum Beratungsort, dem Palais Epstein neben dem Parlament, beide den Medien. Große inhaltliche Aussagen gab es jedoch nicht. Schon im Vorfeld war klargestellt worden, dass es nach dem Auftakt, der großteils dem Atmosphärischen gewidmet war, nun an die Inhalte gehe.