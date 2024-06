Sommernachtskonzert mit Wagner, Walküren und gutem Wetter

© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wiener Philharmoniker laden alljährlich in den Schlosspark von Schönbrunn zum kostenlosen Livekonzert und fordern damit stets die Macht des Schicksals heraus - italienisch "La forza del destino" - oder zumindest den Wettergott. Am Freitagabend zeigte sich dieser nach einem Gewittersturm bei der Generalprobe aber milde gestimmt, was möglicherweise einfach Glück war oder an der berückenden Arie aus Verdis "La forza del destino" lag, die Lise Davidsen gen Himmel schmetterte.

von APA