Ihr Nutzen



In kompakter Form erwerben Sie PM-Know-how für Ihre Praxis sowie eine solide Wissensgrundlage für eine PM-Zertifizierung nach IPMA bzw. PMI®

Sie erweitern Ihr Projektmanagement-Wissen fundiert und effizient

Sie lernen in 8 Tagen en bloc die Methoden und Prozesse des Projektmanagements kennen und anwenden, und Sie entwickeln darüber hinaus Ihre Führungskompetenzen weiter







Seminarinhalte

Modul 1: Grundlagen Projektmanagement (3 Tage)

Organisation von Projekten

Projektbegriff und -arten, Projektorientierung, Projektmanagement-Ansatz

Methoden der Projektabgrenzung und der Projektkontextanalyse

Rollen im Projekt, Anforderungen an Projektleiter und Teammitglieder

Grundformen der Projektorganisation

Projektkultur

Methoden der Projektplanung und Projektsteuerung

Leistungsplanung mittels Projektstrukturplan

Terminplanung (Meilensteinplan, Balkenplan etc.)

Methoden der Ressourcen- und Kostenplanung

Formen der Projektdokumentation

EDV-Einsatz in Projekten

Praxisbeispiele aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung

Arbeiten an konkreten Projekten der Teilnehmer/innen – „Bring your Project!"







Modul 2: Führen in Projektteams (2 Tage)

Praxisrelevante Modelle zum Thema „Führung und Motivation“

Führungsfähigkeiten spielerisch erproben und auswerten

Führen ohne Macht und formelle Kompetenz?

Reflexion schwieriger Führungssituationen

Kommunikation und Führung

Selbstbild versus Fremdbild – Feedback geben und nehmen

Ihr persönliches Rollenverhalten im Projektteam

Wie spät ist es auf Ihrer Teamentwicklungsuhr?







Modul 3: Prozesse des Projektmanagements – Start, Controlling und Abschluss (3 Tage)

Prozessorientierung im Projektmanagement

Prozessbeschreibung Start-Controlling-Abschluss

Kommunikationsformen des Projektstart-, Projektcontrolling- und Projektabschlussprozesses

Workshopgestaltung: Marketing, Kommunikation, Ziele, Inhalte, Arbeitstechniken

Ergebnisse der Prozesse Start, Controlling und Abschluss

Integriertes Projektcontrolling: Leistung, Termine, Kosten, Ressourcen, Kontext, soziale Aspekte

EDV-Unterstützung in Start, Controlling und Abschluss







Didaktischer Ansatz

Termin: 14-21. Juli

Zeit: 09.00 - 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: Loipersdorf Spa & Conference Hotel

Loipersdorf 219, A-8282

Ihre Trainer/Veranstalter: Christian Leitner / next level consulting, Martin Maly / next level academy, Gernot Winkler / next level consulting

Teilnahmegebühr: statt € 2.780,- (-20% Preisnachlass)

nur € 2.224,- zzgl. Umsatzsteuer. Unterlagen, Pausenerfrischungen und Mittagessen sind in der Teilnahmegebühr inkludiert.

Melden Sie sich jetzt gleich per Anmeldeformular an. Die Seminarplätze sind limitiert. Die Teilnehmer werden von dem jeweiligen Seminarveranstalter über die Teilnahme rechtzeitig verständigt.

