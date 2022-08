Softbank macht Buchgewinn von 34 Mrd. US-Dollar mit Alibaba

Der weltgrößte Technologieinvestor Softbank macht einen geschätzten Buchgewinn von rund 34 Mrd. Dollar (33,2 Mrd. Euro) bei Termingeschäften mit Aktien des chinesischen Alibaba-Konzerns. Die Beteiligung an dem Technologieriesen sei in diesem Zusammenhang von zuvor 23,7 Prozent auf 14,6 Prozent gesunken, teilte das japanische Unternehmen mit, das erst am Montag den größten Quartalsverlust in der fast 40-jährigen Firmengeschichte bekanntgegeben hat.

Die Transaktion sollte dazu beitragen, Bedenken über künftige Mittelabflüsse aus dem Weg zu räumen, hieß es. Dadurch stärke sich Softbank angesichts des aktuellen Marktumfelds. Softbank hat sich 2000 für 20 Mio. Dollar an Alibaba beteiligt und damit seinen Ruf als erfolgreicher Technologieinvestor begründet.