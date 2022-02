Societe Generale überraschte 2021 mit Rekordgewinn

Der französischen Großbank Societe Generale ist im zweiten Coronajahr ein überraschend hoher Rekordgewinn gelungen. Dank kräftig gestiegener Erträge und einer gesunkenen Risikovorsorge für gefährdete Kredite stand unter dem Strich ein Überschuss von etwas mehr als 5,6 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag in Paris mitteilte. Das war mehr, als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Im Vorjahr hatte die Bank infolge der Coronakrise und wegen der Kosten für den Umbau der Bank einen Verlust von 258 Mio. Euro erlitten - den ersten Fehlbetrag seit Jahrzehnten.

Nun aber legten die Erträge um fast 17 Prozent auf 25,8 Mrd. Euro zu. Die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle sank um fast 80 Prozent auf 700 Mio. Euro. Die Hälfte des um Sondereffekte bereinigten Jahresgewinns soll jetzt an die Aktionäre gehen. Dazu plant die Societe Generale eine Dividende von 1,65 Euro je Aktie und will für 915 Mio. Euro eigene Aktien zurückkaufen. Die Bank gehe mit Zuversicht in das neue Jahr, sagte Bankchef Frederic Oudea.