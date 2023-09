Slowenien: Banken-Sondersteuer zum Hochwasser-Wiederaufbau

In Slowenien soll auch der Bankensektor einen finanziellen Beitrag zum milliardenschweren Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe finanziell leisten. Die Regierung plant eine Sondersteuer in der Höhe von 0,2 Prozent der Bilanzsumme, wie der slowenische Premier Robert Golob am Montagabend im Fernsehen ankündigte. Dadurch sollen jährlich 100 Mio. Euro bzw. 500 Mio. Euro in den nächsten fünf Jahren eingenommen werden, hieß es.

Die neue Besteuerung würde "einerseits das Finanzsystem nicht erschüttern, andererseits wäre das ein fairer Beitrag des Bankensektors zum Wiederaufbau und Entwicklung der überschwemmten Gebiete", sagte der Premier im Privatsender POP TV. Die Sondersteuer soll voraussichtlich im Rahmen eines Gesetzes zum Hochwasser-Wiederaufbau, das noch vorbereitet wird, eingeführt werden.

Bei den katastrophalen Überschwemmungen waren Anfang August weite Gebiete in Nord- und Zentralslowenien betroffen. Die Schäden werden derzeit auf 4,7 Mrd. Euro eingeschätzt, die Regierung plant bis zu 7 Mrd. Euro für den Wiederaufbau aufzuwenden.

Von der Sondersteuer werden auch die in Slowenien tätigen Tochterbanken der österreichischen Kreditinstitute betroffen sein. Dazu gehören die Addiko Bank, die BKS Bank und die Banka Sparkasse, die mehrheitlich der Kärntner Sparkasse gehört. Zu der im Mai bekannt gewordenen Prüfung einer Fusion mit der slowenischen UniCredit-Schwester in Slowenien teilte die Bank Austria Anfang August mit, dass die Evaluierung des möglichen Zusammenschlusses im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein soll.