Slowakischer Regierungschef Fico nach Attentat ansprechbar

Er werde derzeit operiert. Innenminister Matus Sutaj Estok sprach ebenfalls von einer lebensbedrohlichen Lage.

Auf Fico war am Nachmittag auf offener Straße geschossen worden. Nach Angaben von Estok gab der Angreifer fünf Schüsse ab. Es werde ein politisches Motiv vermutet. Der Täter wurde unmittelbar nach den Schüssen überwältigt. Fico wurde bei dem Angriff in Handlova nach früheren Angaben in den Unterleib getroffen.