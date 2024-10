Skurrile Kulturhauptstadt-"Operette" startete in Graz

© APA/APA / Oper Graz/Werner Kmetitsch home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine "Fortsetzungsoperette in fünf Teilen" ist am Sonntag auf der Studiobühne der Grazer Oper gestartet worden. Lukas Kranzelbinder hat den Roman "Mein Lieblingstier heißt Winter" von Ferdinand Schmalz vertont, und entstanden ist ein Werk, das reale Szenen zwischen Krimi und Gesellschaftssatire in der skurrilen Welt eines ausgestorbenen Vergnügungsparks nach dem großen Knall spielen lässt. Die Koproduktion mit der Kulturhauptstadt wird am Freitag in Bad Ischl gezeigt.