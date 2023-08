Sixt erzielt Rekordergebnis und bekräftigt Prognose

Florierende Geschäfte in Europa und den USA haben dem deutschen Autovermieter Sixt nach eigenen Angaben im Frühling das höchste Quartalsergebnis seiner Firmengeschichte beschert. Der Vorsteuergewinn (EBT) übertraf mit 131,9 Mio. Euro knapp den Rekordwert des Vorjahresquartals von 129,8 Mio. Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Der Umsatz legte um mehr als 24 Prozent auf rund 925 Mio. Euro zu und erreichte damit ebenfalls einen Höchstwert.

Beigetragen habe zu dieser Entwicklung ein hoher Flottenanteil an Oberklassefahrzeugen, der im ersten Halbjahr bei 60 Prozent gelegen habe.

Trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten bekräftigte Sixt die Erwartung, dass der Umsatz im Gesamtjahr "erheblich" über den Vorjahreswert von knapp 3,1 Mrd. Euro steigen werde. Der Vorsteuergewinn solle in einer Spanne von 430 bis 550 Mio. Euro liegen, bekräftigte Sixt. "Die aktuellen unsicheren Konjunkturdaten für Europa und insbesondere Deutschland können den Verlauf des zweiten Halbjahres beeinflussen", erklärte Co-Chef Alexander Sixt. "Wir sind daher auch in Bezug auf unseren Flotteneinkauf für 2024 entsprechend vorsichtig."