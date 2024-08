© APA/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Börsenkonzern SIX lotet Insidern zufolge Optionen für sein Finanzinformationsgeschäft aus. Dazu gehöre eine Verselbstständigung und möglicher Zusammenschluss mit einem anderen Anbieter, wie drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Eine weitere Option sei der Verkauf eines Anteils an Finanzinvestoren, erklärte eine der Personen. SIX wolle aber eine Mehrheit an dem Geschäft behalten.