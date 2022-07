SIX steigerte Halbjahresgewinn dank Sondereffekts

Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat im ersten Halbjahr den Umsatz in etwa gehalten und unter dem Strich mehr verdient. Der Gewinnanstieg ist einem Kauf zu verdanken, der das Finanzergebnis positiv beeinflusst hat. Der Betriebsertrag belief sich im ersten Semester 2022 auf 751,7 Millionen Franken (757,5 Mio. Euro, +0,8 Prozent). Währungsbereinigt wären das um 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, wie die SIX mitteilte.

Investitionen in die Infrastruktur und Integrationskosten hätten insgesamt zu einem Kostenanstieg von 3,5 Prozent geführt. In der Folge sank das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 5,5 Prozent auf 213,7 Mio. Franken.

Wegen einmaliger Effekte im Finanzerfolg nahm das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) jedoch um 4,9 Prozent auf 161,4 Mio. Franken zu. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn um 12,1 Prozent auf 121,3 Millionen.

Die Sondereffekte seien hauptsächlich auf die vollständige Übernahme des Transaktionsregisters Regis-TR zurückzuführen. Per Ende März hatte die SIX von Clearstream einen 50-Prozent-Anteil am europäischen Transaktionsregister gekauft. Seither befindet sich Regis-TR vollständig im Eigentum der SIX.