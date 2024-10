Singapur blockiert Einstieg von Allianz bei Income Insurance

© APA/APA (dpa)/Andreas Gebert home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine milliardenschwere Übernahme der Allianz in Singapur droht am Widerstand der Regierung zu scheitern. Der deutsche Versicherungsriese hatte im Juli ein 2,2 Milliarden Singapur-Dollar (1,5 Mrd. Euro) umfassendes Angebot für mindestens 51 Prozent an der Income Insurance gemacht, einem der vier als systemrelevant geltenden Unternehmen der Branche in dem Stadtstaat.

von APA