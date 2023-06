Signa verkauft Holz-Hochhausprojekt in Wien an UBM

Der Immobilienentwickler UBM hat von der Signa-Gruppe ein Holzhochhaus-Projekt in Wien um 24,5 Mio. Euro inklusive Grundstücksfinanzierung erworben. Der "Donaumarina Tower" solle mit 113 Metern Höhe in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet werden und "wäre nach heutigem Stand das höchste Holzhochhaus der Welt", teilte UBM mit. Das Gebäude soll auf 44.350 Quadratmetern 32 Ober- und 4 Tiefgeschosse haben.

UBM habe bereits mehr als eine Viertelmillion Quadratmeter (265.400 Quadratmeter) in Holzbauweise in der Pipeline, gut die Hälfte als Büros, der Rest als Wohnimmobilien. Daher passe das Projekt gut ins Portfolio, heißt es in der Aussendung.