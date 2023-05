Siemens hob Umsatz- und Gewinnprognose erneut an

Siemens spürt nichts von einer schwächeren Konjunktur. Der deutsche Technologiekonzern verzeichnete im 2. Quartal 2022/23 in seinen Kernsparten Rekordgewinne, und auch der Auftragseingang zieht wieder kräftig an, wie Siemens am Mittwoch mitteilte. Der Vorstand um Roland Busch erwartet deshalb nun im laufenden Geschäftsjahr (per Ende September) einen Umsatzzuwachs auf vergleichbarer Basis von 9 bis 11 (bisher: 7 bis 10) Prozent, der Auftragseingang soll noch höher ausfallen.

Vorstandschef Busch sprach von einer "hervorragenden Leistung". Das Ergebnis je Aktie soll im laufenden Geschäft auf 9,60 bis 9,90 (bisher 8,90 bis 9,40) Euro steigen. Dazu kommen 2,01 Euro je Aktie - insgesamt 1,6 Mrd. Euro - aus der Kurserholung der früheren Energietechnik-Tochter Siemens Energy, an der Siemens noch 32 Prozent hält.

Das verhalf Siemens im zweiten Quartal zu einem nahezu verdreifachten Nettogewinn von 3,55 (2021/22: 1,21) Mrd. Euro. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft stieg um 47 Prozent auf 2,61 Mrd. Euro, verfehlte damit jedoch die Erwartungen der Analysten knapp. "Wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Unser hervorragendes Umsatzwachstum konnten wir in einen hohen Gewinn verwandeln", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas. Der Konzernumsatz schnellte auf vergleichbarer Basis um 15 Prozent auf 19,4 Mrd. Euro, der Auftragseingang legte nach einer Delle im ersten Quartal wieder um 15 Prozent auf 23,6 Mrd. Euro zu.