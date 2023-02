Siemens erhöht Umsatz- und Gewinnprognose

Der deutsche Technologiekonzern Siemens schraubt seine Umsatz- und Gewinnprognose nach oben. "Nach einem starken Start" in das neue Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) stellt der Vorstand ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von sieben bis zehn (bisher sechs bis neun) Prozent in Aussicht.

Das Ergebnis je Aktie soll mit 8,90 bis 9,40 (bisher 8,70) Euro ebenfalls höher ausfallen als bisher geplant. Besser als erwartet entwickelt sich vor allem die Industrieautomatisierungs-Sparte Digital Industries, aber auch das Geschäft mit Infrastruktur- und Gebäudetechnik.

Siemens war bereits mit einem Auftragsbestand von mehr als 100 Milliarden Euro in das Geschäftsjahr gegangen und kann die schwierige Konjunktur deshalb gut abfangen. Auch 2022/23 soll der Auftragseingang höher ausfallen als der Umsatz.