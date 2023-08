Siemens will Solar-Wechselrichter in den USA produzieren

Siemens will ab 2024 mit der Produktion von Komponenten für Solarenergie in den USA über einen Vertragshersteller im Bundesstaat Wisconsin beginnen. In einer Anlage des Fertigungsdienstleisters Sanmina in der Stadt Kenosha wolle Siemens Stringwechselrichter für den amerikanischen Markt herstellen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die Produktion solle auf eine Kapazität von bis zu 800 Megawatt pro Jahr hochgefahren werden.

Wechselrichter wandeln die von Solarmodulen erzeugte Energie in Strom für den Hausgebrauch oder das Stromnetz um. Das US-Subventionspaket IRA hat im vergangenen Jahr 100 Mrd. Dollar (91,5 Mrd. Euro) an Investitionen in den heimischen Solarsektor freigesetzt. Laut einer Studie des US-Branchenverbands Solar Energy Industries Association wurden seit der Verabschiedung des IRA mehr als 50 Solarproduktionsanlagen angekündigt oder erweitert. Darin sind rund 7 Gigawatt Wechselrichterleistung enthalten.