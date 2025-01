Siemens rüstet Hochgeschwindigkeits-Zugverbindung aus

Siemens baut mit an der zweiten Hochgeschwindigkeits-Zugstrecke in Großbritannien. Die Zug-Sparte des deutschen Technologiekonzerns, Siemens Mobility, hat nach eigenen Angaben vier Aufträge im Gesamtvolumen von mindestens 670 Mio. Euro von der HS2 Rail Systems Alliance erhalten, die die 225 Kilometer lange Verbindung von London in die zweitgrößte Stadt des Landes, Birmingham, errichten soll.

von APA