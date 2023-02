Siemens Healthineers bleibt bei Prognose

Das bröckelnde Geschäft mit Coronaschnelltests und Probleme mit einem Zulieferer des US-Krebsspezialisten Varian haben Siemens Healthineers im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang eingebrockt. Vorstandschef Bernd Montag hält an den Prognosen für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) trotzdem fest: Er verwies am Donnerstag in Erlangen auf den Auftragseingang für Geräte, der von Oktober bis Dezember um mehr als zehn Prozent gestiegen sei.

"Mit diesem großartigen Momentum werden wir unsere Ziele für das Gesamtjahr erreichen", sagte Montag. Im ersten Quartal ging der Umsatz des Medizintechnikkonzerns auf vergleichbarer Basis um fünf Prozent auf 5,08 Milliarden Euro zurück, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) brach um 28 Prozent auf 647 Millionen Euro ein. Analysten hatten mit dem Rückgang gerechnet.

Die Siemens-Tochter rechnet für 2022/23 weiterhin mit einem auf vergleichbarer Basis stagnierenden Umsatz (plus/minus ein Prozent) und einem Ergebnis je Aktie zwischen 2,00 und 2,20 Euro. Analysten trauen Siemens Healthineers im Schnitt 2,06 Euro je Aktie und ein leichtes Umsatzwachstum zu. Im ersten Quartal sank der Nettogewinn um zehn Prozent auf 426 Millionen Euro.

Die Diagnostik-Sparte rutschte ohne die Schnelltest-Erlöse sogar operativ in die roten Zahlen. Mit den lukrativen Coronatests erwirtschaftete sie von Oktober bis Dezember 80 Prozent weniger Umsatz. Dazu kam, dass die schwankende Coronapolitik in China dazu führte, dass die Krankenhäusern weniger Routine-Tests vornahmen.