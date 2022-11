Siemens Healthineers plant Einsparungen in Diagnostik-Sparte

Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers baut die Diagnostik-Sparte um und hofft bis 2025 auf Einsparungen von rund 300 Millionen Euro. Die Zahl der Laborstraßen-Plattformen solle nach der Einführung der "Atellica"-Plattform schneller als bisher geplant reduziert werden, teilte Siemens Healthineers am Mittwoch in Erlangen vor der Bilanzpressekonferenz mit. Atellica soll drei alte Systeme ablösen, die überwiegend durch Zukäufe zu der Siemens-Tochter gekommen waren.

Um die Einsparungen zu erreichen, seien jedoch zunächst Einmalkosten zu erwarten. Laut Unternehmenskreisen sind mit dem Umbau auch ein Stellenabbau und die Aufgabe von Standorten verbunden.

Zugleich senkt Siemens Healthineers die Ziele für die Labor-Sparte: Bis 2025 sei ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis fünf (bisher: vier bis sechs) Prozent pro Jahr zu erwarten. Die bereinigte Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) werde bis 2025 nur acht bis zwölf statt der bisher erhofften rund 15 Prozent betragen.

An der Börse legten die Aktien von Siemens Healthineers nach der Ankündigung zu und fanden sich am Vormittag mit einem Plus von 1,7 Prozent an der Spitze im DAX.