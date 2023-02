Siemens Gamesa schreibt tiefrote Zahlen

Die Siemens-Energy-Tochter Siemens Gamesa kämpft wegen Mängeln an Windturbinen-Komponenten einmal mehr mit hohen Verlusten. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres sei ein Verlust von 884 Millionen Euro aufgelaufen, mehr als doppelt soviel wie die 403 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, teilte der spanische Windturbinenhersteller am Donnerstag mit. Grund seien hohe Garantie- und Wartungskosten.

Der Umsatz sei in der Zeit von Oktober bis Dezember zwar um knapp zehn Prozent auf zwei Milliarden Euro gestiegen. Die negative Entwicklung im Service-Bereich zeige aber, dass noch viel getan werden müsse, um das Geschäft zu stabilisieren und in die Gewinnzone zu bringen, sagte Siemens-Gamesa-Chef Jochen Eickholt.

Die Lage bleibe auf kurze Sicht schwierig, sagte Eickholt. Siemens Gamesa hatte im Jänner mitgeteilt, dass es Probleme mit Ausfallraten bei bestimmten Komponenten gebe. Dadurch entstünden hohe Garantie- und Wartungskosten. Der Ausblick für das künftige Geschäft der Branche sei weiter gut, erklärte der Konzern. Dazu trügen auch Programme der EU und der USA zur Förderung der Windenergie bei. Allerdings müssten die Ziele und deren Umsetzung stärker in Einklang gebracht werden. In den USA habe der Inflation Reduction Act (IRA), der Förderungen von Erneuerbarer Energie beinhaltet, die Nachfrage angekurbelt, erklärte Eickholt. Daher würden zwei eingemottete Werke früher als geplant wieder in Betrieb genommen.