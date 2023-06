Siemens baut neue Automatisierungs-Fabrik in Singapur

Der Münchner Technologiekonzern Siemens will ein neues Werk für seine Industrieautomatisierungs-Sparte in Singapur bauen. Ein Sprecher bestätigte am Dienstag einen Bericht der "WirtschaftsWoche": "Siemens beabsichtigt, in Singapur eine neue, hochmoderne Fabrik für Digital Industries (DI) zu bauen - als Teil seiner Strategie, die globale Diversifizierung und Resilienz zu stärken." Einzelheiten dazu werde der Konzern am Donnerstag bekanntgeben.

Dem Bericht zufolge wird das Investitionsvolumen in Siemens-Kreisen auf eine niedrige dreistellige Millionensumme geschätzt. Das Werk sei ein "Zwilling" der Fabrik im ostbayerischen Amberg, die ebenso stark ausgelastet ist wie das Werk im chinesischen Chengdu, wo Siemens seit zehn Jahren ebenfalls Steuerungstechnik für Maschinen und Anlagen produziert.

Die Automatisierungstechnik gehört zur Sparte Digital Industries, die derzeit einen Auftragsboom erlebt. Vorstandschef Roland Busch habe ursprünglich China als Standort der neuen Fabrik favorisiert, hieß es in dem Bericht. Doch der Gegenwind aus dem Aufsichtsrat sei wegen der wachsenden geopolitischen Spannungen zu groß gewesen. Daher seien auch Standorte in Singapur und Vietnam in die Überlegungen einbezogen worden.