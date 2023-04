Shell sieht starke Entwicklung im Gasgeschäft

Der Öl- und Gaskonzern Shell sieht bisher ein anhaltend gutes Gasgeschäft im laufenden Jahr. So laufe der Gashandel weiterhin robust und dürfte etwa auf dem Niveau des starken vierten Quartals 2022 liegen, teilte das Unternehmen in seinem am Donnerstag veröffentlichten Produktionsbericht mit. Und dies, obwohl die europäischen Gaspreise derzeit weit unter ihren Hochs vom vergangenen August notieren.

Die Gasförderung sieht Shell im ersten Quartal bei 930.000 bis 970.000 Barrel Öläquivalenten pro Tag und damit leicht über dem Vorquartal. Einen Anstieg erwartet das Unternehmen dabei beim Volumen für verflüssigtes Erdgas (LNG).

Die Aktie stieg an der Londoner Börse daraufhin um zwei Prozent. Der Bericht des Öl- und Gaskonzerns deute auf eine gute Leistung, sinkende Betriebskosten und einen starken Beitrag des Handelsgeschäfts im laufenden Quartal hin, notierte Jefferies-Analyst Giacomo Romeo. Alles in allem wiesen die Zahlen darauf hin, dass Shell die vierteljährlichen Aktienrückkäufe in unveränderter Höhe beibehalten dürfte.