Die börsennotierte CA Immo startet ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien in Höhe von 1.869.606 Stück oder rund 1,76 Prozent des Grundkapitals. Das teilte die Gesellschaft am Montagabend nach einem Vorstandsbeschluss auf Basis einer Ermächtigung der Hauptversammlung mit. Start ist am 28. November.