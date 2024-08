Sentix: Konjunkturstimmung trübt sich weiter deutlich ein

Der Konjunkturindikator erreichte den tiefsten Wert seit Beginn des Jahres. Sowohl die Lageeinschätzung als auch die Erwartungshaltung haben sich im August verschlechtert.

"Der ohnehin müde Erholungspfad ist endgültig passé, der Konsens wird von der Dynamik des Einbruches völlig überrascht", hieß es von Sentix. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang des Indikators auf minus 8,0 Punkte erwartet.

Nach Einschätzung der Sentix-Experten bereiten den Anlegern die fragile geopolitische Situation Sorgen, gerade im Nahen Osten. Aber auch die anstehenden Wahlen, allen voran in Deutschland sowie in den USA rücken demnach stärker in den Fokus. "Die Rezessionsglocken schrillen abermals in Deutschland", schreiben die Sentix-Experten.

An den Finanzmärkten wird die Konjunkturumfrage von Sentix beachtet, weil sie früh im Monat erscheint. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Die aktuelle Umfrage wurde vom 1. bis 3. August unter 1.150 Investoren durchgeführt, davon 222 institutionelle Anleger.