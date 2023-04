Semperit übernimmt Silikon-Spezialist Rico Group

Mit der Übernahme des Elastomerspezialisten Rico will die Semperit Gruppe auch in Nordamerika wachsen.

Der börsennotierte Wiener Gummi- und Kautschukkonzern Semperit (ISIN AT0000785555) übernimmt die oberösterreichische Rico Gruppe. Der Kaufvertrag wurde am Montag in Wels unterschrieben. Die Transaktion müsse noch von den Behörden genehmigt werden, das Closing wird für das dritte Quartal heuer erwartet.

Semperit CEO Karl Haider zu der Akquisition: „Rico ist ein sehr attraktives Unternehmen und stellt eine strategische Erweiterung in Bezug auf Produktportfolio, Verarbeitungstechnologien, Automatisierung und Materialien dar. Mit dem Engineering-Know-how von Rico werden zunehmend neue und attraktive Märkte erschlossen und Wachstum geschaffen.“

Die Rico Group wurde vor 29 Jahren in Thalheim bei Wels gegründet. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Formenbau und bei Flüssigsilikonen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei etwa 90 Mio. Euro. Zur Gruppe gehörten drei Unternehmen in Österreich und jeweils eines in der Schweiz und den USA.

RICO CEO Alfred Griesbaum und Semperit CEO Karl Haider besiegeln den Kaufvertrag mit einem Handshake. © TATIANA BÖCKSTEINER

Stärkung der Marktpräsenz in Nordamerika

Nun integriert Semperit den Elastomerspezialisten Rico in die Unternehmensgruppe. Das langfristige Potenzial der Transaktion liegt für die Semperit Gruppe vor allem im hochwertigen Werkzeugbau für hochpräzise und komplexe Lösungen und der Automatisierung von Produktionsschritten zur Fertigung großer Stückzahlen. Darüber hinaus stärkt die Akquisition den Marktzugang in Nordamerika, wo Rico seit vielen Jahren über eigene Produktionsstätten verfügt.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, er basiere aber auf der "Annahme eines wiederkehrenden EBITDA für das bestehende Geschäft in Höhe von rund 16,5 Mio. Euro sowie einem Multiple von 12 und unterliegt einem üblichen Preisanpassungsmechanismus bei Durchführung der Transaktion", heißt es in der Mitteilung.

Zusatzdividende für Aktionäre

Alfred Griesbaum, einer der drei Eigentümer und Gründer der Rico Group, kommentiert den Verkauf: „Semperit ist unser Garant für Kontinuität und Wachstum, denn Semperit ist ein Unternehmen, das unser Geschäft versteht, unsere oberösterreichischen Wurzeln schätzt und daraus drei machen kann eins plus eins. Mit dieser vielversprechenden Perspektive fiel uns als Gründer die Übergabe an Semperit leicht.“

Den Rico-Erwerb berücksichtigend, schlägt der Semperit-Vorstand für 2022 nun eine bedingte Zusatzdividende von 3,00 Euro pro Aktie vor. Diese kommt zusätzlich zu einer Basisdividende von 1,50 Euro je Aktie, insgesamt sind also 4,5 Euro geplant. Bereits Anfang März hatte Semperit bekanntgegeben, dass die Sonderdividende zwischen 2,00 und 3,50 Euro liegen solle. Die Hauptversammlung soll am 25. April stattfinden.