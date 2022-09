Der börsennotierte Gummi-Verarbeiter Semperit muss "vor dem Hintergrund der Marktdynamik für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe" rund 50 Mio. Euro abschreiben, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der genaue Betrag werde in den Zahlen zum dritten Quartal 2022 berücksichtigt und spätestens mit der Veröffentlichung des Ergebnisses für das dritte Quartal am 16. November 2022 bekanntgegeben.