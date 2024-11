© APA/APA/Helmut Fohringer/Helmut Fohringer home Aktuell Nachrichtenfeed

Der börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit schreibt wieder Gewinne. In den ersten drei Quartalen drehte das Ergebnis nach Steuern heuer im Vergleich zur Vorjahresperiode von minus 26,8 Mio. Euro auf plus 7,1 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 Euro, nach einem Verlust von 1,29 im Vergleichszeitraum 2023. Der Umsatz ging um 2,5 Prozent auf 506,6 Mio. Euro zurück.